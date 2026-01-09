Wintersturm «Elli»: Schneefall und Glätte behindern Verkehr in Thüringen

Der Linienverkehr der JES Verkehrsgesellschaft im Saale-Holzland-Kreis ist aufgrund der Wetterlage vorübergehend eingestellt worden. "Ein planmäßiger Verkehr kann bis auf weiteres nicht angeboten werden", so das Unternehmen. Betroffen sei auch der Regionalbusverkehr im Stadtgebiet von Jena sowie aus der Stadt Jena heraus. Auch im Bus- und Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet komme es durch Weichenstörungen und liegengebliebene Fahrzeuge zu Behinderungen.