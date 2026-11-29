Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl aus Zella-Mehlis ist bei ihrem Loipen-Comeback nach 18-monatiger Dopingsperre zum zweiten Sieg gestürmt und darf auf eine schnelle Rückkehr in den Weltcup hoffen. Die 31-Jährige ließ der Konkurrenz beim zweitklassigen Fis-Rennen im norwegischen Gaalaa über 20 Kilometer im freien Stil keine Chance und präsentierte sich wie schon bei ihrem Erfolg über 10 Kilometer im klassischen Stil am Freitag in starker Form.