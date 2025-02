Anna-Fay Scharfenberg und Richard Stenzel vom SC Motor Zella-Mehlis haben bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in den USA Gold gewonnen. Sowohl die Skispringerin als auch der Kombinierer triumphierten in einem Mannschaftswettbewerb mit dem deutschen Team. Stenzel sicherte sich zusätzlich im 10-km-Einzelrennen Bronze. Insgesamt holte Team D in Lake Placid zwei Mal Gold und drei Mal Bronze. Scharfenberg und Stenzel waren die beiden einzigen Thüringer, die für die Wettkämpfe im US-Bundesstaat New York nominiert worden waren.