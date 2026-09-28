Wintersport Warten auf neuen Lift am Fichtelberg - Investor nennt Termin

Oberwiesenthal (dpa/sn) - Im Ringen um die Modernisierung von Sachsens größtem Skigebiet macht der Investor Druck zur Gründung einer neuen Trägergesellschaft mit der Stadt Oberwiesenthal. Ziel sei, am 1. September 2027 mit den Hauptarbeiten für den neuen Skilift zu beginnen und ihn im Dezember 2028 in Betrieb zu nehmen, erklärte der Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO), Constantin Gläß. Doch es gehe um weit mehr als einen neuen Lift, und zwar um die Entwicklung des Fichtelbergs insgesamt auch mit Blick auf den Ganzjahrestourismus.