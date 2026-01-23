Wintersport: Vierter Saisonsieg und Weltcupführung für Rodler Loch

"Die Bahn war sensationell. Ich komme immer wieder gerne hierher", sagte der gebürtige Thüringer Loch. "Für den Gesamtweltcup ist es cool, ein Punkt Vorsprung ist mega. Es wäre natürlich schön, wenn noch mal so eine Gesamt-Weltcup-Kugel hinzukommt. Ich bin sehr stabil im Moment und kann mich auch auf meinen Starts verlassen", sagte der Berchtesgadener, der vor Olympia noch nach St. Moritz fährt und "noch mal einige schöne Trainingsläufe" machen möchte.