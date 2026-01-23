Wintersport: Vierter Saisonsieg und Weltcupführung für Rodler Loch

Oberhof - Mit seinem vierten Saisonsieg hat Rodler Felix Loch eine gelungene Olympia-Generalprobe hingelegt und zugleich die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der 36-Jährige gewann beim Weltcup in Oberhof mit jeweils zwei Start- und Lauf-Bestzeiten mit 0,089 Sekunden Vorsprung vor seinem österreichischen Kontrahenten und Kumpel Jonas Müller. Im Gesamtweltcup hat Loch nun einen Zähler mehr als Müller. Weltmeister Max Langenhan kam auf Rang drei und verteidigte den Platz auch in der Gesamtwertung.