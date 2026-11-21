Helsinki - Das deutsche Paarlauf-Duo Annika Hocke und Robert Kunkel hat beim Grand Prix in Helsinki für eine Überraschung gesorgt. Die beiden siegten in der finnischen Hauptstadt mit 196,40 Zählern und feierten damit einen ihrer größten Karriereerfolge. Hocke/Kunkel setzten sich in Abwesenheit der Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin knapp vor den WM-Dritten Lia Pereira und Trennt Michaud aus Kanada (195,28 Punkte) sowie Audrey Shin und Spencer Akira Howe aus den USA (193,18 Punkte) durch.