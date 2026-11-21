"Wir haben das nicht erwartet. Es ist einfach nur wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", sagte Hocke nach dem Coup. Das Ergebnis sei einfach "unglaublich", fügte Kunkel an. Die beiden präsentierten in Finnland auch wieder ihren spektakulären "Headbanger". Kunkel hält seine Partnerin dabei an einem Bein und schleudert sie in schnellen Kreis- und Wellenbewegungen, so dass Hockes Kopf immer wieder nur wenige Zentimeter über dem Eis schwingt.