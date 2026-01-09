Wintersport und Tourismus Sachsen und Thüringen punkten international mit Wintersport

Sportevents sind aber kein Selbstläufer

Dabei ist den Verantwortlichen klar, dass gute Noten für die Ausrichtung der Wettkämpfe kein Ruhekissen sind. "Nicht das Eventwochenende allein entscheide über den touristischen Erfolg", sagt Christoph Gösel, Geschäftsführer der Thüringer Tourismus GmbH. Großereignisse sorgten zwar für Aufmerksamkeit und Umsatz. Doch nachhaltige Effekte entstünden erst dann, wenn aus der Aufmerksamkeit konkrete Reiseentscheidungen entstehen und ganzjährig Angebote gebucht werden."

Millionen-Investitionen in die sportliche Infrastruktur

In Sachsen und Thüringen sieht man den Spitzensport als Aushängeschild für die Region. Das rechtfertige hohe Investitionen in die Infrastruktur, heiß es unisono. Sachsen hat dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in den vergangenen fünf Jahren 4,4 Millionen Euro für Investitionen am Eiskanal überwiesen. Weitere 15,4 Millionen sollen bis Ende 2032 folgen. 2024 wurde in Altenberg ein Leistungssportzentrum für Bob, Rodel, Skeleton und Biathlon eingeweiht - Kosten insgesamt 18,8 Millionen Euro.

Events wie die Weltcups in Oberhof zeigen allerdings auch die Abhängigkeit von klimatischen Bedingungen. Zunehmend gehe es darum, ganzjährig nutzbare Angebote zu entwickeln, heißt es in Thüringen. Das gilt gleichermaßen für das Altenberg - auch wenn die Bobbahn keinen Schnee von oben braucht. Die hiesigen Kältemaschinen können die Bobahn selbst bei einer Außentemperatur bis 20 Grad Celsius vereisen.