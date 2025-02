Am 6. März geht’s los. Mailand ist die erste Station. Und von dort aus – Turin. Italien hat in diesem Jahr die Ehre, die Special Olympics Winterspiele auszutragen. Steffen Lindemann, Aaron Siegert und Matthias Steitz sind bei den rund 1500 Athleten aus aller Welt dabei, werden gemeinsam mit ihnen um Medaillen kämpfen. Begleitet werden die drei Athleten, die in der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald arbeiten und trainieren, von Peter Hopf. Er ist Langlauftrainer und als solcher auch nominiert worden. „Ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Es ist eine große Ehre“, sagt er. Deutschlandweit ist er einer von vier ausgewählten Coaches, die die Deutsche Delegation begleiten. Ebenfalls mit von der Partie ist Omar Alaaddin. Auch er arbeitet in der Stiftung – und wird vor Ort unterstützen.