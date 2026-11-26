Kontiolahti - Biathlet Danilo Riethmüller verpasst den Saisonauftakt heute im finnischen Kontiolahti. Der 27-Jährige war vor zwei Tagen im Training auf der Laufstrecke gestürzt und zog sich dabei zahlreiche Muskelprellungen im Schulter- und Rückenbereich zu, wie der Deutsche Skiverband kurz vor dem Start des Einzelrennens (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) mitteilte. Die Sturzfolgen ließen derzeit eine körperliche Belastung unter Wettkampfbelastungen nicht zu.