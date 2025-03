Wintersport: Sonne satt, Ski gut: Liftbetreiber mit Saison zufrieden

Morgens gute Bedingungen

In den Faschingsferien nutzen viele Gäste das herrliche Wetter aus. Da der Fasching heuer sehr spät war, habe sich das Skifahrergeschäft vor allem auf den Vormittag konzentriert, hieß es bei den Wintersportgebieten Brauneck, Sudelfeld und Spitzingsee. Am Nachmittag wird der Schnee vor allem in niedrigeren Lagen schon recht weich.