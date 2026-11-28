Hinzenbach - Die deutschen Skispringerinnen warten auch nach dem dritten Einzelweltcup der Saison weiter auf ihren ersten Podestplatz. Luisa Görlich belegte auf der Normalschanze im österreichischen Hinzenbach als beste Athletin aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin den sechsten Platz. Die 27-Jährige sprang 88 und 85,5 Meter weit. Zweitbeste Deutsche wurde Agnes Reisch auf Rang acht. Selina Freitag wurde Zwölfte.