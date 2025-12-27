In einem ARD-Interview charakterisierte sie sich einmal mit den Begriffen "bodenständig, recht fröhlich und unkompliziert". Als der Profisport im Frühjahr 2020 von der Corona-Pandemie gestoppt wurde, nähte Schmid Schutzmasken. Sie helfe, wo sie kann, sagte sie damals. Für den aktiven deutschen Skisprung-Sport gilt das ab dem Frühjahr nicht mehr.

Der Disziplin könnte sie allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben. "Vielleicht hast du nicht ohne Grund deine Trainerlizenz abgelegt letztes Jahr", sagte Hüttel direkt an Schmid gerichtet. "Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich auch als Trainerin der Sportart erhalten bleibe", sagte sie selbst und dachte dabei an eine Stelle im Nachwuchs.