Ernüchterndes Saisonfazit

Für die Skispringer ist es die schlechteste WM-Bilanz seit zwölf Jahren. Wellinger überraschte zwar mit Silber im Normalschanzen-Einzel. Doch in den folgenden drei Wettbewerben - Mixed inklusive - gab es keine weitere Medaille. Gepaart mit der großen Enttäuschung bei der Vierschanzen-Tournee wird der Winter für die Springer von Bundestrainer Stefan Horngacher ernüchternd enden. Dabei hatte Paschke in der ersten Saisonphase fünf Siege in Serie geholt.