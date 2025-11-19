Wintersport: Skisaison startet schon am Wochenende im Allgäu

München - Die Skisaison in Deutschland startet am Wochenende - und die Seilbahnbetriebe haben in diesem Jahr rund 55 Millionen Euro in Neuerungen investiert. Das Geld floss unter anderem in neue Anlagen und Gastronomie, aber auch in Rodelmöglichkeiten und Funparks, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) in München mitteilte. Eröffnet wird die neue Skisaison dieses Jahr im Allgäu und vergleichsweise früh: Los geht es bereits am kommenden Sonntag (23. November) am Söllereck in Oberstdorf.