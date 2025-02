Tim Tscharnke – 2010 Olympia-Silbermedaillengewinner von Vancouver – wäre bei den Thüringer Langlauf-Meisterschaften vor wenigen Tagen in Oberhof gerne selbst in die Spur gegangen. Doch eine schwere Erkältung machte das unmöglich. Dafür fieberte der 35-Jährige vor Ort mit dem eigenen Nachwuchs mit. Sohn Niklas (10) – der fünf Jahre jüngere Theo war noch Zuschauer, habe aber auch schon „viel Spaß beim Doppelstock“ – machte an beiden Tagen mit und wurde in der Altersklasse 10 zweimal Thüringer Meister. Wir sprachen nach den Wettkämpfen mit Vater und Sohn.