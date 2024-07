Nele Bittorf und Lea Schwede befinden sich nach der wohlverdienten Wettkampfpause wieder im Training. Sie starteten in die Phase der allgemeinen Vorbereitung auf das neue Wettkampfjahr. In dieser Saison rückten die erfolgreichen Skilangläuferinnen vom Rhöner WSV eine Altersklasse nach oben in die U 18. Dabei gehören sie in diesem Jahr zum jüngeren Jahrgang in dieser Klasse und müssen sich einer größeren Konkurrenz erwehren.