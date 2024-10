Wintersport Skigebiete rüsten sich - Klimawandel bleibt Herausforderung

Klimawandel als bringt immer neue Herausforderungen

An der Zugspitze ist derzeit etwa offen, ob der Platt-Schlepplift in dieser Saison überhaupt in Betrieb gehen kann. Die Piste verläuft auf dem Nördlichen Schneeferner, der als einer der vier letzten deutschen Gletscher rapide an Substanz verliert.