Seit Jahren hoffen die Skispringerinnen darauf, gemeinsam mit den Männern ihre Tournee zu bestreiten. In dieser Saison absolvieren sie wie schon im vergangenen Jahr die sogenannte Two Nights Tour mit Wettbewerben in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Unter anderem logistische Probleme und das fehlende Flutlicht in Innsbruck verhindern derzeit noch eine komplette Tournee. Im Januar soll es erneut Gespräche geben.