Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Sonne satt, 20 Grad im Tal - und immer noch ziehen Wintersportler in Bayern ihre Schwünge. An der Zugspitze und am Nebelhorn bei Oberstdorf läuft die Saison weiter bis Anfang Mai. Vor wenigen Tagen gab es am Zugspitzplatt sogar frischen Pulverschnee - während es im Tal regnete.