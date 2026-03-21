Wintersport: Schweizer Seilbahn nach Gondelabsturz wieder in Betrieb

Hersteller: Windböe löste Unglück aus

Nach Angaben des Herstellers der Seilbahn vom Freitag wurde das Unglück durch eine "unerwartet kräftige Böe" verursacht, wie Keystone-SDA berichtete. Die Gondel sei durch den Wind so stark bewegt worden, dass sie mit einem Mast zusammenstieß und vom Seil gerissen wurde, hieß es von der Schweizer Firma Garaventa, die zum Konzern des österreichischen Seilbahn-Weltmarktführers Doppelmayr gehört.