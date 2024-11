Wintersport Saisonstart: Skipass teurer, Klimawandel als Herausforderung

Auf der Zugspitze war lange offen, ob der Platt-Schlepplift in dieser Saison in Betrieb gehen kann. Nun soll er zumindest teilweise fahren. "Wir sind dafür aber auf große Mengen Schnee angewiesen", sagt die Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, Verena Tanzer. Die Piste verläuft auf dem Nördlichen Schneeferner, der als einer der vier letzten deutschen Gletscher rapide an Substanz verliert. Dadurch ist der obere Hang, früher eine leichte blaue Piste, steiler geworden und gilt nun als schwarze Piste - etwas für Könner. Vor allem vor dem Ausstieg am Lift ist die Neigung inzwischen groß, vielleicht bald zu groß.