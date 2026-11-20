Lillehammer - Ohne Podest-Chance im Mixed, Andreas Wellinger in der Qualifikation sogar ausgeschieden: Die deutschen Skispringer sind schwach in die Saison gestartet. Im ersten Weltcup mit dem neuen Männer-Bundestrainer Andreas Mitter belegten Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Pius Paschke im Team nur den fünften Platz. Über den Sieg freute sich das norwegische Team. Die Gastgeber gewannen in Lillehammer souverän vor Japan. Auf Rang drei landeten die Österreicherinnen und Österreicher.