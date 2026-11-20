"Ich habe mir jetzt langsam das Gefühl erarbeitet, dass ich morgen dann besser dastehe", sagte er. Die Goldmedaille von den Winterspielen in Italien setze ihn nicht zusätzlich unter Druck. "Ich weiß, dass ich es erreicht habe. Und ich weiß, dass ich es kann. Das nehme ich als Schwung mit", sagte Raimund.