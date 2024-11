Andere Skigebiete haben wegen des zeitigen Schneefalls im November schon etwas früher geöffnet, etwa das Skiliftkarussell Winterberg im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Bei den OK-Bergbahnen in Oberstdorf im Allgäu läuft bereits die Söllereckbahn. Die Fellhornbahn soll am 6. Dezember die Saison starten. Weitere Gebiete wollen je nach Schneelage loslegen.