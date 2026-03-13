Wintersport Rhön: Loipensaison abgeschlossen

Die Pfosten, die bislang im Schnee die Loipen und Wege für den Wintersport markierten, sind eingesammelt. Pistenraupe und Motorschlitten wurden gewartet und abgeschmiert und dürfen nun auf die nächste Saison in der Garage warten: ES ist Ende der Wintersaison am Ellenbogen und bei Frankenheim. Die Helfer und Mitarbeiter ziehen derweilen Bilanz: „Mit der Pistenraupe haben wir 167 Kilometer und mit dem Motorschlitten 435 Kilometer Loipen präpariert. Insgesamt hatten wir 34 Loipentage“, berichtet Heiko Fuchs vom Verein für Wintersport Ellenbogen.