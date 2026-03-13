Wintersport Rhön: Loipensaison abgeschlossen

Romantische Augenblicke eingeschlossen – das Loipenteam war auf Hunderten Kilometern im Einsatz. Foto: Heiko Fuchs

Unterstützung gab es nicht nur von den Nutzern der geschaffenen winterlichen Infrastruktur selbst, etwa indem sie die Spendenbox am Parkplatz Ellenbogen fütterten. „Ohne weitere Sponsoren wäre es schlecht möglich gewesen, in dieser Qualität die Loipen am Ellenbogen und Rhönwald zu präparieren“, so Fuchs. Er nennt die Firmen Hahn-Transporte in Dermbach, Tischlerei Udo Kümpel in Dermbach, Fahrrad-Fuchs Kaltennordheim, aber auch die Gemeinden Oberweid und Frankenheim, die Stadt Kaltennordheim und den Bauhof Hilders sowie Jens Graf aus Birx als Person: „Ein Dankeschön vom Loipenteam und dem Vorstand unseres Vereins.“