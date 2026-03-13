 
Wintersport Rhön Loipensaison abgeschlossen

Pistenraupe und Motorschlitten des Ellenbogenvereins stehen wieder in der Garage. Mit dem Wintersport in der Thüringer Rhön hat es vorerst ein Ende – ein Blick auf die Saison.

Kein Schnee mehr da – der Rhöner Pistenbully kann in den Sommerschlaf gehen. Die Markierungspflöcke wurden eingesammelt. Foto: Heiko Fuchs

Die Pfosten, die bislang im Schnee die Loipen und Wege für den Wintersport markierten, sind eingesammelt. Pistenraupe und Motorschlitten wurden gewartet und abgeschmiert und dürfen nun auf die nächste Saison in der Garage warten: ES ist Ende der Wintersaison am Ellenbogen und bei Frankenheim. Die Helfer und Mitarbeiter ziehen derweilen Bilanz: „Mit der Pistenraupe haben wir 167 Kilometer und mit dem Motorschlitten 435 Kilometer Loipen präpariert. Insgesamt hatten wir 34 Loipentage“, berichtet Heiko Fuchs vom Verein für Wintersport Ellenbogen.

Romantische Augenblicke eingeschlossen – das Loipenteam war auf Hunderten Kilometern im Einsatz. Foto: Heiko Fuchs

Unterstützung gab es nicht nur von den Nutzern der geschaffenen winterlichen Infrastruktur selbst, etwa indem sie die Spendenbox am Parkplatz Ellenbogen fütterten. „Ohne weitere Sponsoren wäre es schlecht möglich gewesen, in dieser Qualität die Loipen am Ellenbogen und Rhönwald zu präparieren“, so Fuchs. Er nennt die Firmen Hahn-Transporte in Dermbach, Tischlerei Udo Kümpel in Dermbach, Fahrrad-Fuchs Kaltennordheim, aber auch die Gemeinden Oberweid und Frankenheim, die Stadt Kaltennordheim und den Bauhof Hilders sowie Jens Graf aus Birx als Person: „Ein Dankeschön vom Loipenteam und dem Vorstand unseres Vereins.“

Gaudirutsche konnte fünfmal öffnen

Erfolgreich verlief aus Sicht des Ellenbogenvereins auch die Saison an der Snow-Tubing-Bahn „Gaudi-Rutsche“ am Ellenbogen, sagt Vereinssprecher Tino Hencl. An fünf Tagen, immer an Wochenenden, konnte entsprechend der Schneebedingungen geöffnet werden. Im Winter 2024/2025 war die Rodelbahn nicht ein einziges Mal in Betrieb.

Die Snowtubinganlage hatte in dieser Saison fünfmal geöffnet - im vergangenen Jahr ging es gar nicht. Foto: privat

Besonders gut lief es am Wochenende 10. und 11. Januar: Gerade der Sonntag lockte mit Sonnenschein und blauem Himmel Besucher auf den Berg – die Rutschreifen waren bei rund 600 Fahrten bis zur Dämmerung im Dauereinsatz. Auch an anderen Betriebstagen mangelte es nicht an Gästen, selbst wenn dichter Nebel das Rutschvergnügen trübte. 60 Schüler der Christian-Andersen-Förderschule Hünfeld nutzten am 3. Februar das Rodel- und Rutschangebot.

Noahs Segel am Ellenbogen inmitten der Schnee-Pracht. Foto: Tino Hencl

Helfer fanden sich stets genügend rund um Vereinschef Jens Graf für all das, was zu tun ist: einweisen, anschieben, einhängen, abhängen. Im Aufenthaltsraum wurden Kaffee, Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch angeboten. Das kam gut an, zumal es in unmittelbarer Nähe keine andere Möglichkeit für Stärkung und Aufwärmen gibt. Das Eisenacher Haus ist seit drei Jahren zu.

Mit den Einnahmen aus der Tubing-Bahn werden übrigens nicht nur die Helfer bezahlt, sondern auch anfallende Unkosten bei der Herrichtung der Loipen beglichen (Unterhalt Pistenraupe und Motorschlitten, Personal, Betriebsmittel).