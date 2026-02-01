Wintersport: Rennsteig-Skiwanderweg fast durchgängig befahrbar

Ruhla/Lehesten (dpa/th) - Nach zwei mauen Wintern für Skilangläufer ist Thüringens bekanntester Skiwanderweg in diesem Winter wieder nahezu durchgängig befahrbar. Von 19 Abschnitten des Rennsteig-Skiwanderwegs sind derzeit 17 präpariert, wie aus der Schnee-App des Regionalverbundes Thüringer Wald hervorgeht. Der Skiwanderweg führt über eine Gesamtstrecke von 142 Kilometern von Ruhla (Wartburgkreis) nach Lehesten (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) im Thüringer Schiefergebirge. Er gilt als der längste durchgängig beschilderte Fernskiwanderweg Mitteleuropas.