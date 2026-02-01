Wintersport: Rennsteig-Skiwanderweg fast durchgängig befahrbar

Die Langläufer bewegen sich auf Höhen zwischen 500 und 980 Meter über den Kammweg. An der Strecke liegen unter anderem Oberhof, Suhl, Masserberg und Neustadt am Rennsteig. Die einzelnen Etappen sind zwischen 2,4 und 16,6 Kilometer lang und skifahrerisch teils anspruchsvoll. Derzeit liegen entlang der Route laut Regionalverbund bis zu etwa 30 Zentimeter Schnee, die Schneebedingungen sind unterschiedlich. Nicht präpariert sind zwei Abschnitte bei Frauenwald und Schmiedefeld im Ilm-Kreis.