Die Skiarena Silbersattel startete am 2. Januar in die Saison und konnte bereits die Marke von 1.500 Besuchern überschreiten. "Wir freuen uns über so viele zufriedene Wintergäste. Der Wintertourismus ist weiterhin ein Besuchermagnet im Thüringer Wald", Antonia Sturm, Geschäftsführerin des Regionalverbundes.