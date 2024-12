Vierschanzentournee Tournee-Hoffnung lebt: Paschke springt auf Platz vier

Paschke zuletzt mit schwächsten Saison-Ergebnissen

Dass das gelingt, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Paschke trat zwar im Gelben Trikot des Führenden im Gesamtweltcup an. Seine Formkurve hatte zuletzt jedoch einen deutlichen Knick gezeigt. Bei der Tournee-Generalprobe in der Schweiz kurz vor Weihnachten war er nur auf Platz zehn und 18 gelandet. Auch die Trainingssprünge in Oberstdorf waren nicht die eines Tournee-Favoriten. Zudem dominierte Österreich die Qualifikation mit gleich fünf Springern an der Spitze.