Viktoria Hansova denkt nicht viel nach, wenn sie erstmal in ihrem Element ist. Beruflich jagt sie den Eiskanal runter, mit 140 Stundenkilometern, mit dem Kopf voraus. „Ein Privileg“, sagt die 22-Jährige, die in ihrer Altersklasse zu den besten Athletinnen gehört. Sie ist Pilotin, nur eben am Boden, „süchtig nach Schnelligkeit und Perfektion“. Jeder Fehler bedeutet Schmerzen, Zeitverlust, womöglich die Niederlage.