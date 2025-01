Thüringen habe in den vergangenen Jahren kräftig in die Sportstätten in Oberhof investiert. "Jedoch bringt die beste Sportstätte nichts, wenn es kein gutes Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt gibt", so der Minister. Mehr als 700 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz. Sie würden etwa 20.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisten und "Oberhof so zum Leuchten bringen".