Planegg/Lillehammer - Mit seinem österreichischen Humor kommt Andreas Mitter bei Philipp Raimund und den anderen deutschen Skispringern schon mal prächtig an. "Er hat einen guten Schmäh parat", sagt Olympiasieger Raimund über den neuen Bundestrainer und nennt ihn eine "coole Socke". Sportlich wird dieses Wochenende die ersten Hinweise liefern, ob Mitter mit seinen Athleten auf dem richtigen Weg ist. Er soll die Adler des Deutschen Skiverbands (DSV) wieder erfolgreich machen - keine leichte Aufgabe.