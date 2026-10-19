Sport, Herausforderung und Begeisterung gab es kürzlich in Rotterode: Für die Skilangläufer und Biathleten aus den Jahrgängen 2012 bis 2015 stand der Hindernis-Crosslauf im Thüringer Nachwuchscup (TNC) des Thüringer Skiverbandes auf dem Programm. Der Lauf gilt für die Athleten als wichtige Leistungsbestimmung, denn der TNC umfasst mehrere Wettkämpfe in unterschiedlichen Wettkampfformen. Die Einzelergebnisse fließen anschließend in die Ranglistenwertung ein.