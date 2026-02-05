Tatsächlich gab es am vergangenen Wochenende die ersten Abfahrten am Salzberg. „Wir haben den Hang am Samstag vereinsintern getestet und am Sonntag haben wir den Liftbetrieb für alle Skifahrer freigegeben“, sagt Frank Meißner, der stellvertretende Vorsitzende des Alpine Skiclubs Goldlauter. Aber die Schneedecke sei noch nicht ganz ideal für den Hang, der als der wohl anspruchsvollste und steilste für Skifahrer und Snowboarder in Thüringen gilt. Er hat eine Länge von 1100 Metern und der Höhenunterschied, der zwischen Tal- und Bergstation zu überwinden ist, beträgt 236 Meter.