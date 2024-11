Steinach/Schmiedefeld (dpa/th) - Nach der Insolvenz der Thüringer Alpin GmbH ist der Betrieb der Skilifte in Steinach und in Schmiedefeld in der bevorstehenden Wintersaison gesichert. Für die Skiarena Silbersattel in Steinach als größtes alpines Skigebiet in Thüringen sei für die kommende Saison eine Lösung gefunden worden, wie es aus der Stadtverwaltung hieß. Nähere Angaben dazu gab es zunächst nicht.