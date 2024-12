Garmisch-Partenkirchen - Der Schnee ist da - planmäßig und rechtzeitig vor den Weihnachtsferien hat am Wochenende in mehreren bayerischen Wintersportgebieten der Skibetrieb begonnen. Das Wetter spielte allerdings nur teilweise mit - am Sonntag hingen Nebel und Wolken in vielen Skigebieten.