Es war ein großes olympisches Abenteuer für den 23-jährigen Aaron Siegert, den 28-jährigen Matthias Steitz und den 36-jährigen Steffen Lindemann. Die drei Schleusinger, beschäftigt in der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald, werden am Montagnachmittag überglücklich zu Hause empfangen. Vom „Chef“ höchstpersönlich. Kai Michaelis strahlt mit den Athleten um die Wette. Großartige Leistungen haben sie abgeliefert, den guten Ruf der Stiftung in die Welt getragen. Und nicht nur den. Auch Schleusingen dürfte längst bei Special Olympics als die Sportstadt bekannt sein, in der große Talente wachgeküsst werden. Das freut wiederum Bürgermeister Alexander Brodführer. Auch er zieht den Hut vor den Erfolgen der drei jungen Männer – und gehört zu den Gratulanten.