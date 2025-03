Sportdirektorin: "Sehr, sehr viele Systemzwänge"

Ein deutscher Star in den Einzelkonkurrenzen ist auch demnächst nicht zu erwarten. "Die Ursache liegt sicherlich darin, dass wir erstens nicht aus der breiten Masse schöpfen können, was die Leistungsdichte in Deutschland angeht. Und zum anderen liegt es auch daran, dass wir einfach sehr, sehr, sehr langen Atem brauchen, um die Juniorensportler in der Qualität auszubilden. Das hat was mit Trainingsumfängen zu tun", erklärt Pfeifer.