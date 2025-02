Deutschlandpokal zum Valentinstag

Oberhof hat in diesem Winter im Langlauf noch keinen Deutschen Schülercup ausgerichtet. Dafür ist der Rennsteigort Mitte Februar abermals Gastgeber für einen Deutschlandpokal im Skilanglauf ab der Altersklasse U16. Der soll vom 14. bis 16. Februar in der Ski-Arena am Grenzadler stattfinden. Ausrichtender Verein ist der Ski- und Wanderverein (SWV) Goldlauter-Heidersbach. Zum Programm gehören ein Nordic Cross (Freistil) am Samstag sowie ein Massenstartrennen (klassisch) am Sonntag. „Wir hoffen auch auf ausländische Starter“, sagte SWV-Chef Jens Walther am Wochenende.