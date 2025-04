Aus Geschwenda im Ilm-Kreis kommen ab kommendem Jahr auch Holzschlitten. Wie die Firma KHW, ein Spezialist für Kunststoffrodel, jetzt mitteilte, hat sich das Unternehmen die Rechte an der Marke Ress gesichert. „Ich freue mich, dass wir das „H“ aus unserem Namen zurück in die Produktion holen“, sagte Marcus Cramer, seit 2019 Geschäftsführer der KHW. „Erstmalig werden ab 2026 Holzschlitten in Geschwenda gefertigt, das gab es noch nie.“ Der Firmenname erinnert an die Ursprünge des Unternehmens: Das „H“ in KHW steht für Holzverarbeitung – ein zentrales Standbein in den frühen Unternehmensjahren. Damals kombinierte man Kunststoff- und Holzprodukte in der Fertigung.