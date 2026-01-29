Man könne einmal eine funktionierende gespurte Loipe in der Inselbergregion zeigen, außer die 500-Meter-Schleife im Schanzenauslauf der Inselbergschanze, murrte ein Leserbriefschreiber, der sich auch am Titelbild der Heimatzeitung störte. Insbesondere die Loipen im Bad Tabarzer Beritt wurden im Bildtext vom Regionalverbund Thüringer Wald als „in einem guten Zustand“ gepriesen. In nahen Brotterode sah es, so der Ärger, schlechter aus.