Mancher Schule fehlt schlicht Personal

Auf den Weltcup-Schnee in der Ski-Arena am Grenzadler kann der Wintersport-Nachwuchs des Freistaats am Mittwoch erneut nicht zurückgreifen. Wie Sport-Referent Henry Borchert vom Schulamt Südthüringen auf Nachfrage mitteilte, sei die Austragung der Wettkämpfe in der Arena aufgrund der Abbauarbeiten nach dem Weltcup nicht möglich. „Wir gehen in die Skihalle wie in den letzten zwei Jahren.“ Start ist heuer um 10 Uhr. Der Termin des Langlauf-Landesfinales sei zu knapp hinter den Biathlon-Weltcup gelegt, so Borchert und betont gleichzeitig, dass eine spätere Durchführung nicht möglich sei. „Wir können nicht weiter nach hinten gehen wegen des Meldetermins für Nesselwang.“