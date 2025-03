Mitte März ging es für 17 Mitglieder des WSV Brotterode zum Skiflug-Weltcup an den „Vikersundbakken“. Das ist tatsächlich schon lange Tradition, Brotterode und Vikersund verbindet eine über zwanzigjährige Freundschaft. Diese wird auch durch gegenseitige Besuche gepflegt, wie nun wieder durch die Brotteröder Delegation an einem extra-langen Wochenende geschehen. „Das ist immer ein bisschen wie ein Familientreffen“, fasst es Niclas Fuchs zusammen. „In Vikersund ist so vielen Leuten Brotterode ein Begriff, gefühlt jeder Zweite kennt deinen Ort und Verein.“ Im norwegischen knapp 3000-Einwohner-Ort stehen sieben Schanzen, darunter die größte Skiflugschanze der Welt und eine Zwillingsschwester der Inselbergschanze mit exakt derselben Größe. Die Vikersunder sind natürlich auch zum 120-jährigen Vereinsjubiläum des WSV eingeladen.