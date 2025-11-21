Der Winter hat in dieser Woche Einzug in der Rhön gehalten – und der Schnee wird aufgrund der Kälte wahrscheinlich in den nächsten Tagen liegenbleiben. Der Verein für Heimatpflege, Wandern und Wintersport (Ellenbogenverein) sind für die Saison gerüstet. Vereinsmitglied Heiko Fuchs hat am Donnerstag mit Motorschlitten und Spurgerät einige Testloipen im Rhönwald und am Ellenbogen gezogen. Noch ist die in den Höhenlagen vorhandene Schneedecke dünn – wer aber auf dem präparierten Teilstück einige Runden drehen will, kann es gern versuchen. Stellplätze für Pkw gibt es an den Parkplätzen am Ellenbogen und Dreispitzen. Noch nicht in Betrieb gehen kann die Snow-Tubing-Bahn „Gaudi Rutsche“ – dafür muss etliches mehr an Schnee vorhanden sein. Die Aussichtsplattform Noahs Segel ist weiter rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr geöffnet – selbiges gilt für den Aufenthalts- und Ausstellungsraum, in dem sich der Rhönomat zur Versorgung befindet.