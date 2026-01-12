In der Werner Lesser-Skiarena herrscht derzeit reges Treiben, dem Wintersport in all seiner Vielfalt frönen dort zahlreiche Vereine sowie Schulklassen. Bereits zu Weihnachten wurde mit der Kunstschneeproduktion begonnen, die Skiarena ist durch den WSV Brotterode mit Unterstützung der Stadt bestens präpariert und der Talentstützpunkt Inselberg wird seit Ende Dezember intensiv für Trainingseinheiten genutzt. Als eines von zwei Thüringer Leistungszentren ist die Skiarena mit den Kinderschanzen Anlaufpunkt für den Nachwuchs. „Wir machen montags, dienstags und donnerstags das Training, aber es sind eigentlich alle Vereine da, die Zahl der Sportler lässt sich schwer abschätzen“, beschreibt es Heino Dellit, Trainer beim WSV Trusetal in einer kurzen Pause mit seiner Nachwuchsgruppe. Einen Scheck als Nachbarschaftshilfe und als Dank für die optimalen Bedingungen hatten die Trusetaler auch gleich mit im Gepäck.