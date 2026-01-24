"Ein bisschen wild beim Fahren"

"Bei mir ist die Halswirbelsäule an den Ansätzen dicht, das hängt mit dem Sehnerv zusammen. Das war ein bisschen wild beim Fahren", sagte Wendl, während Arlt meinte: "Dafür habe ich die Augen mehr aufgemacht." Die beiden 38 Jahre alten Altmeister aus Bayern, die sich in der Vorwoche in Oberhof den fünften EM-Titel holten, sind wieder in beeindruckender Form und bauten ihre Führung im Gesamtweltcup aus. "Wir fahren gerne hier in Oberhof, es macht wahnsinnig Spaß hier. Wenn alles zusammenkommt, dann sind wir in bestechender Form", sagte Wendl.