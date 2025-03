Wintersport Fünf Skilifte im Thüringer Wald geöffnet

Suhl (dpa/th) - Nach dem kalendarischen Frühlingsanfang schwinden die in diesem Jahr ohnehin raren Wintersportmöglichkeiten im Thüringer Wald. Am Samstag waren zwar in Schmiedefeld, Heubach bei Masserberg, Steinach und in Oberhof Skilifte geöffnet, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Außerdem waren vier Rodelhänge präpariert. Allerdings versanken die Skipisten in den Höhenlagen des Thüringer Waldes im Nebel, wie Webcams zeigten.