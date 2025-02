Wintersport: Frost hilft: Alpinski-Anlage in Schmiedefeld wieder geöffnet

Schmiedefeld (dpa/th) - Wintersportler im Thüringer Wald können nach wieder frostigeren Nächten eine weitere Alpinski-Anlage nutzen. Die Winterwelt in Schmiedefeld bei Suhl konnte wieder mit Kunstschnee belegt werden und ist nach einigen Schließtagen erneut geöffnet, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Auch die Lifte in der Skiarena Silbersattel in Steinach, in der Skiarea Heubach bei Masserberg und am Fallbachhang in Oberhof sind geöffnet.