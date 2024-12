Oberhof (dpa/th) - Langläufer können in Oberhof bereits die ersten Runden in der Loipe drehen. Rund um den bekanntesten Wintersportort Thüringens seien derzeit rund 21 Kilometer an Strecken präpariert, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Freunde der alpinen Abfahrt müssen sich hingegen voraussichtlich noch bis Montag gedulden: Der Fallbachlift in Oberhof soll zu Wochenbeginn endlich in die neue Saison starten.