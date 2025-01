Neue Schneefälle am Sonntag

"Thüringen ist quasi überzuckert. Wo das bisher nicht der Fall sein sollte, wird es wahrscheinlich am Sonntag passieren", sagte die diensthabende Meteorologin. Am Sonntag könnten am Morgen im Tiefland bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen, im Werratal im Südwesten des Freistaats bis zu zehn Zentimeter. Aber es komme auch wärmere Luft, die am Sonntag Regen statt Schnee bringe. "Es besteht eine große Gefahr von Überfrierungen", so die Meteorologin. Schnee, Glätte und Regen - so sei das Wetter am Sonntag zu erwarten.