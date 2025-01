Wintersport: Erste Langlaufstrecken im Thüringer Wald präpariert

Oberhof (dpa/th) - Im Thüringer Wald ist in den Höhenlagen vor allem um Oberhof wieder Wintersport möglich. Die ersten Landlaufloipen und Rodelhänge seien präpariert, teilte der Regionalverbund Thüringer Wald mit. Am Schneekopf bei Gehlberg lägen derzeit bis zu 22 Zentimeter Schnee, in Oberhof wurden 16 Zentimeter und in Steinach 17 Zentimeter gemessen. Vielerorts seien es aber erst wenige Zentimeter. Der Thüringer Wald zählt neben dem Erzgebirge zu den wichtigsten Wintersportregionen in Ostdeutschland.