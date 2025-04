Wie ist es, von den großen Schanzen der Welt zu springen? Und wie war das im letzten Rennen der Saison? Diese und andere Fragen hatten die jungen Nachwuchssportler des SC Motor Zella-Mehlis an ihre Idole Richard Stenzel und Anna-Fay Scharfenberg. Beide wurden am Donnerstag, 3. April, bei einem kleinen Empfang ihres Vereins für ihre herausragenden sportlichen Leistungen in dieser Saison geehrt.